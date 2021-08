Zware crash Visser op Spa-Francorchamps; ze is in ziekenhuis voor onderzoek

De 26-jarige coureur was betrokken bij een ongeluk met nog vijf anderen. Op beelden in onderstaande tweet is te zien hoe Visser (in de witte auto) achteruit inrijdt op een andere auto. Daarna wordt ook haar racewagen hard geraakt.

Beitske Visser is vrijdag op het circuit van Spa-Francorchamps zwaar gecrasht tijdens de kwalificaties van de W Series, de hoogste raceklasse voor vrouwen. De organisatie van de W Series meldt dat zij voor onderzoek naar het ziekenhuis is gebracht.

Naast Visser is ook de Noorse Ayla Agren, een andere coureur die betrokken was bij de crash, voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis. De vier overige coureurs worden ook medisch gecheckt.

De kwalificatie werd vanmiddag zonder de zes een half uur stilgelegd, maar om 17.00 uur alsnog hervat. De race wordt zaterdag om 16.30 uur gereden.

Enorme schade

Het gebeurde in de snelle bocht Raidillon de l'Eau Rouge, die vanwege de regenval in het Belgische Spa glad was geworden. Op onderstaande foto's is te zien hoe zwaar de schade aan de auto van de coureur van het Britse team M. Forbes Motorsport is.