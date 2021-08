Dag na aanslag gaan evacuatievluchten door op vliegveld van Kabul

Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt over de aanslag van gisteren dat een zelfmoordterrorist zichzelf heeft opgeblazen en dat er ook geschoten is. Gisteren werd nog gezegd dat er twee zelfmoordenaars waren; er waren meldingen van een tweede explosie bij een hotel net buiten het vliegveld, maar het Pentagon spreekt dat nu dus tegen.

Het laatste Nederlandse vliegtuig met evacués landde vanmiddag op Schiphol en volgens minister Bijleveld (Defensie) is het niet reëel dat er nog Nederlanders kunnen worden geëvacueerd voor komende dinsdag. Op die dag willen de Amerikanen Afghanistan hebben verlaten.

Terreurorganisatie IS-K heeft de aanslagen opgeëist. Hoe groot Islamitische Staat in Afghanistan is, lees je in dit artikel.