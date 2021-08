Jakobsen moet afhaken voor hattrick in Vuelta, maar kan toch juichen

Florian Sénéchal (Deceuninck Quick-Step) heeft vrijdag de dertiende etappe in de Vuelta op zijn naam geschreven. Na 203,7 'Spaans vlakke' kilometers was de Fransman de snelste in een chaotische sprint, waarin Fabio Jakobsen tekort kwam.

Vooraf werd de Nederlandse drager van de groene sprinterstrui als grote favoriet bestempeld voor de ritzege, maar in het zicht van de haven ging het mis. Hij had naar eigen zeggen niet de goede benen en liep zo zijn hattrick mis.

Eerder won Jakobsen, die herboren is na zijn zware crash vorig jaar in Polen, de vierde en achtste etappe van de Vuelta.

Omschakelen

Sénéchal was in de slotfase druk in de weer om Jakobsen aan zijn derde ritzege te helpen, maar moest omschakelen toen hij merkte dat Jakobsen het niet ging redden. Hij bleef in de sprint de Italianen Matteo Trentin en Alberto Dainese voor.