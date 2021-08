Paralympische medailleoogst houdt aan, vannacht laatste kans voor roeiers

In onze Terugblik praten we je helemaal bij over de prestaties van de paralympische ploeg in Tokio. Wie kwamen er in actie? En hoe staat Nederland ervoor op de medaillespiegel? We werpen ook alvast een blik op wat komen gaat.

Op de derde dag van de Paralympische Spelen kwam baanwielrennen bovendrijven als succesvolste sport voor de Nederlandse ploeg. De dag begon met Alyda Norbruis, die in haar afscheidswedstrijd zilver won op de 500 meter tijdrit.

Even later kwam Caroline Groot op hetzelfde onderdeel, maar in een andere klasse, in actie. Groot zette de derde tijd neer en pakte brons. De laatste medaille van de dag viel bij de paardensport in het dressuur: Rixt van der Horst reed met Findsley overtuigend naar een bronzen medaille.