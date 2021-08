United kondigt sensationele terugkeer Ronaldo aan: 'Welkom thuis, Cristiano'

Manchester United heeft bekendgemaakt dat Cristiano Ronaldo na twaalf jaar weer terugkeert bij de club. De Engelsen hebben een akkoord bereikt met Juventus over de overgang van de 36-jarige Portugese superster.

De keuze van Ronaldo is erg opmerkelijk, omdat hij juist in verband werd gebracht met het de laatste jaren veel succesvollere Manchester City van trainer Pep Guardiola. Totdat daar opeens een Twitter-bericht van United was.