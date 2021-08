Wetenschappers ontdekken per toeval noordelijkste eiland ter wereld

"Het was helemaal niet onze bedoeling om een nieuw eiland te ontdekken", zegt expeditieleider Morten Rasch tegen persbureau Reuters. "We kwamen daar alleen maar om wat bodemmonsters te nemen."

Wetenschappers hebben ten noorden van Groenland een nieuw eiland ontdekt. Nou ja, nieuw. Het ligt er al een tijdje, maar het ging tot voor kort schuil onder een dikke laag ijs. Door de opwarming van de aarde is het nu vrij komen te liggen. Het 'nieuwe' eiland is volgens de onderzoekers meteen ook de meest noordelijk gelegen landmassa ter wereld, ook al zijn er om 'massa' ook aanhalingstekens te plaatsen, gezien de omtrek van niet meer dan 30 meter.

Qeqertaq Avannarleq

Voor de wetenschappelijke commissie die zich wellicht gaat buigen over de naam van het eiland heeft het team alvast een suggestie: Qeqertaq Avannarleq. Veel fantasie hebben ze daar overigens niet op losgelaten. De naam klinkt misschien exotisch, maar betekent "het meest noordelijke eiland" in het Kalaallisut, de taal van Groenland.

Of Denemarken, waar Groenland bestuurlijk onder valt, territoriale rechten kan laten gelden is nog niet helemaal duidelijk. Volgens experts voldoet het weliswaar aan alle criteria waaraan een eiland moet voldoen, maar er is ook een kans dat de landmassa toch een bank blijkt te zijn. Die verdwijnt bij vloed weer onder water. "Zulke eilanden komen en gaan", zegt de Deense hoogleraar geologie Rene Forsberg relativerend over de ontdekking.