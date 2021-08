Kristoff sterkste in massasprint Ronde van Duitsland, Ackermann blijft leider

Alexander Kristoff heeft in de Ronde van Duitsland de tweede rit gewonnen. De Noor van Team Emirates passeerde in de sprint heuvelop net voor de finishlijn de Duitser Phil Bauhaus, die voor de tweede dag op rij als tweede eindigde.

De 181 kilometer lang etappe was vooral in de slotfase lastig, met een reeks heuvels en vanwege de stromende regen. Ideale omstandigheden doorgaans voor Kristoff en die bewees dat in de machtssprint.

Pascal Ackermann, de winnaar van de eerste etappe, finishte als derde en blijft de leider in het algemeen klassement.

Droom spat uiteen

Voor de Belg Louis Vervaeke waren de druiven zuur: hij reed 135 kilometer aan kop, eerst nog samen met Marc Soler, Kyle Murphy, Jannis Peter en Francisco Galván, de laatste 40 kilometer alleen. Zijn droom op de eerste profzege in zijn loopbaan spatte op 7,5 kilometer van de finish uiteen.

De Ronde van Duitsland duurt nog twee dagen en eindigt zondag in Neurenberg.