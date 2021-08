RIVM: vaccins beschermen uitstekend tegen ernstige ziekte door deltavariant

Vaccinatie locatie - ANP

De coronavaccins die in Nederland worden gebruikt bieden ook tegen ernstige ziekte door de deltavariant van het virus een sterke bescherming. Dat komt naar voren uit data die onderzoekers van het RIVM hebben gepubliceerd. De bescherming tegen de deltavariant doet niet onder voor die tegen de alfavariant. Mensen die langer dan twee weken volledig zijn gevaccineerd, zijn volgens die gegevens voor 95 procent beschermd tegen ziekenhuisopname en voor 97 procent tegen IC-opname. Dat maakt hun kans om in het ziekenhuis te belanden twintig keer kleiner dan voor een ongevaccineerd persoon. Het risico om op de IC te belanden is zelfs 33 keer kleiner. Tussen begin april 2021 en de derde week van augustus waren er in Nederland ruim 15.000 ziekenhuisopnames vanwege covid-19. Daaronder waren vrijwel geen mensen die langer dan twee weken volledig gevaccineerd waren. De overgrote meerderheid van de patiënten was helemaal niet gevaccineerd. Dat ligt voor een groot deel aan het feit dat in het begin van deze periode de vaccinatiegraad nog laag was.

De data zijn beschikbaar gekomen nu eindelijk de koppeling tot stand is gebracht tussen het bestand met alle geregistreerde vaccinaties en dat met de covid-19-patiënten in de ziekenhuizen. Dat heeft even geduurd vanwege de haken en ogen op juridisch en privacygebied.