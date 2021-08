Problemen dreigen voor Dopingautoriteit: 'Voldoen niet aan wereldwijde eisen'

De Dopingautoriteit dreigt op de strafbank te belanden. De Nederlandse dopingbestrijders voldoen volgens de internationale antidopingorganisatie WADA niet volledig aan de wereldwijde eisen. Dat is een voorwaarde om dopingcontroles uit te mogen voeren.

'Niet goed voor imago'

De WADA kan de Dopingautoriteit non compliant verklaren tijdens een bestuursvergadering volgende maand. In een kamerbrief schrijf staatssecretaris Paul Blokhuis dat zo'n beslissing ook de Nederlandse overheid en sportwereld raakt: "Een 'non compliant'-oordeel is vanzelfsprekend niet goed voor het imago van de Nederlandse sport, en kan op de langere termijn ook concrete negatieve gevolgen hebben voor de positie van Nederlandse sporters en Nederlandse sportorganisaties."

Een uiterste consequentie kan zelfs zijn dat Nederlandse sporters niet meer onder Nederlandse vlag mee kunnen doen aan wedstrijden.

Het ministerie van VWS heeft met NOC*NSF en de Dopingautoriteit gezocht naar een oplossing. Pijnpunt voor WADA is dat een bezwaarcommissie van de Dopingautoriteit, de BND, niet voldoende onafhankelijk is. De BND heeft sinds de oprichting twee zaken behandeld.

Door een wetswijziging wil staatssecretaris Blokhuis bereiken dat de beroepscommissie een zelfstandig bestuursorgaan wordt. Met dat voornemen probeert Blokhuis de WADA ervan te overtuigen de Dopingautoriteit meer tijd te geven.