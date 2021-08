Davina Michelle speelt alleen bij Formule 1 als andere artiesten betaald krijgen

Zangeres Davina Michelle wil alleen optreden bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort als de andere artiesten betaald krijgen. Dat heeft haar woordvoerder gezegd. Michelle zelf hoeft geen vergoeding; ze houdt zich aan de afspraak daarover met de organisatie van het evenement.

De Dutch Grand Prix kwam deze week onder vuur door een socialemediabericht van Joshua Nolet van de band Chef'Special. De band ontving een uitnodiging om volgende week te komen spelen, maar zou in ruil daarvoor alleen vip-kaarten krijgen. In een veel gedeelde video zei hij dat hij boos is over "hoe er naar muzikanten gekeken wordt". Hij vindt het bovendien onterecht dat de Formule 1 mag doorgaan, maar meerdaagse festivals niet.

Peter van den Bunder van FNV Kunstenbond noemde de handelwijze van de Dutch Grand Prix schandalig. "Het is echt gewoon asociaal en het is misbruik van de positie die je hebt. En het is een miskenning van artiesten." Volgens voorzitter Frank Kimenai van popkoepel POPnl getuigde het verzoek van "grote minachting jegens de muziekindustrie".

Prins Bernhard

De Dutch Grand Prix wierp als reactie op dat de vip-kaarten per stuk duizenden euro's kosten. De onkosten krijgen de artiesten wel vergoed.

Nolet zat gisteravond in de talkshow van Umberto Tan op RTL4. Tan sprak daaraan voorafgaand naar eigen zeggen met prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit, en volgens de presentator zei Bernhard spijt te hebben van het verzoek. De e-mail had nooit verstuurd mogen worden, zei hij.