OM vervolgt Lil' Kleine voor mishandeling op Rembrandtplein van twee jaar geleden

Het Openbaar Ministerie gaat rapper Lil' Kleine vervolgen voor mishandeling van een man in Amsterdam, twee jaar geleden. Ook twee andere verdachten worden daarvoor vervolgd.

De drie moeten op 8 september voor de rechter komen voor een regiezitting. De zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

Jorik Scholten, zoals de 26-jarige rapper heet, zou het slachtoffer samen met de twee mannen van 49 en 51 jaar uit Boxtel hebben mishandeld in club Olivia op het Rembrandtplein. Waarom ze dat zouden hebben gedaan, is niet duidelijk. Het slachtoffer, een man van 28, deed aangifte.

Ook al verdenking op Ibiza

Lil' Kleine zat een paar maanden geleden nog een nacht in de cel op Ibiza. Hij zou daar tijdens een feest in een hotel zijn vriendin hebben mishandeld. Meerdere mensen zeggen dat ze de vrouw gewond in de lobby van het hotel hebben gezien in gescheurde kleren.

Het stel zei later in een interview dat ze soms wel een flinke ruzie hebben, maar dat de media het hebben overdreven. De vriendin van Lil' Kleine leeft nu wel gescheiden van hem.