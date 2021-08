Paralympische zwemfinale 50 meter vrij moet over na protest Bruinsma

De finale van de 50 meter vrije slag van vandaag op de Paralympische Spelen moet worden overgezwommen. Liesette Bruinsma, die nipt vierde werd in die finale, heeft protest aangetekend tegen het verloop van de wedstrijd.

Volgens de slechtziende Friezin vond ze tijdens haar race hinder van de Chinese zwemster, Li Guizhi, die als tweede aantikte. De Chinese kwam met haar arm tot drie keer toe over de tussenliggende zwemlijn, waardoor Bruinsma in haar baan van richting veranderde en op haar beurt weer met d'r arm in de zwemlijn belandde, is de uitleg van het protest.

Duidelijke casus

Bondscoach van de zwemploeg Sander Nijhuis: "De reglementen staan toe om bij significante hinder protest aan te tekenen. Dat was in deze casus duidelijk te zien. We zijn uiteindelijk in het gelijk gesteld. Het is nu afwachten wanneer de finale overgezwommen wordt."

Er wordt gezocht naar een moment op de drukke zwemagenda van de Paralympische Spelen.

Bekijk hieronder de finale van de 50 meter vrije slag van Liesette Bruinsma: