Uneken wint derde etappe van de Ladies Tour na massale valpartij

In de rit over 120,3 kilometer van Weert naar Stramproy gebeurde er aanvankelijk niet zo veel. Na 55 kilometer reed er een groep weg, maar die werd al snel teruggefloten.

Lonneke Uneken heeft vrijdag de derde etappe in de Simac Ladies Tour gewonnen. In een tumultueuze slotfase toonde Uneken zich de snelste van een kopgroep van zes.

Massale valpartij in derde etappe van de Ladies Tour - NOS

Daniek Hengeveld probeerde het in de slotfase, maar ook die vlucht was van korte duur. In de voorbereiding op de sprint ging het op zes kilometer van de finish mis: het halve peloton smakte tegen het asfalt.

Slechts zes rensters wisten de dans te ontspringen, waarop Uneken van kop af de sprint won. De leiderstrui bleef in het bezit van de Zwitserse Marlen Reusser. Chantal van den Broek-Blaak staat op de tweede plaats op tien seconden, Ellen van Dijk op de derde plaats met twaalf seconden achterstand.