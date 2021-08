Oostenrijkse oud-vicekanselier Strache veroordeeld voor omkoping

De Oostenrijkse oud-vicekanselier en voormalig FPÖ-partijleider Heinz-Christian Strache is veroordeeld voor omkoping. Hij heeft van de rechtbank in Wenen een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijftien maanden gekregen.

Strache heeft geprobeerd om de regels voor privéklinieken te veranderen zodat een vriend van hem, die eigenaar is van zo'n kliniek, kon profiteren van extra financiële voordelen. De vriend stortte als tegenprestatie 12.000 euro in de partijkas van de FPÖ. Hij is veroordeeld tot een jaar voorwaardelijk.

Strache en de vriend ontkennen dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Ze kunnen nog tegen de uitspraak in beroep.

Meer verdachte zaken

Het is niet het eerste corruptieschandaal waarin Strache verwikkeld is. Twee jaar geleden kwam hij in opspraak door de zogenoemde Ibiza-affaire. Er dook een video uit 2017 op, waarin Strache bereid bleek om een Russische oligarch overheidsprojecten te gunnen in ruil voor steun tijdens verkiezingscampagnes.

Ook zouden Strache en zijn vrouw duizenden euro's partijgeld hebben gebruikt voor privé-uitgaven en ze kregen allerlei vergoedingen om in een appartement van 10.000 euro per maand te kunnen wonen.

Vanwege de schandalen zakte de populariteit van de FPÖ naar een dieptepunt. Strache trad uiteindelijk af. De FPÖ zit inmiddels in de oppositie.