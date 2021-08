Griekspoor speelt toch US Open na stressvolle visumproblemen: 'Alles is nu een bonus'

Tallon Griekspoor heeft op het nippertje zijn deelname aan de US Open (start 30 augustus) veilig weten te stellen. De tennisser uit Nieuw-Vennep wachtte de voorbije weken wanhopig op een nieuw Amerikaans visum, maar heeft inmiddels tot zijn grote opluchting toegang tot de Verenigde Staten gekregen.

Griekspoor kreeg op basis van een eenmalige 'entry waiver' alsnog toestemming om het land binnen te komen. "Ik ben echt heel blij om in New York te zijn en alle stress van de laatste weken eindelijk achter mij te kunnen laten", laat Griekspoor weten vanuit zijn hotel in Manhattan.

Wanhoop nabij

De speler zat sinds december zonder Amerikaans visum, omdat hij zijn paspoort was verloren. Griekspoor bewoog vervolgens met behulp van diverse (internationale) instanties de afgelopen maanden hemel en aarde om het document veilig te stellen, aanvankelijk tevergeefs.

Griekspoor was de wanhoop nabij, maar na vele inspanningen van met name de Amerikaanse en de Nederlandse tennisbond ontving hij woensdag alsnog het verlossende bericht. "Daarna ben ik meteen mijn koffers gaan pakken."

Het was volgens Griekspoor daarna nog geen vanzelfsprekendheid dat hij in New York door de douanecontrole zou komen.

"Het was nog even zweten, want bij dit soort zaken zijn dingen nooit honderd procent zeker, maar een collegatennisser (de Spanjaard Pablo Andujar, red.) had dezelfde problemen en hij was het land al binnengekomen. Dus ik had er wel het vertrouwen in dat het goed zou komen."

Geen ideale voorbereiding, maar 'alles voelt als bonus'

Griekspoor maalt er nu even niet om dat hij geen ideale voorbereiding op de US Open heeft gehad, zonder voorbereidingstoernooi op hardcourt.

Hij moest zich door de visumproblemen bijvoorbeeld noodgedwongen afmelden voor het ATP-toernooi van Winston-Salem dat deze week plaatsvindt.

Voor Griekspoor is het spelen van de US Open zowel sportief als financieel van grote waarde. Hij kan zich meten met de absolute wereldtop, maar is bovendien met zijn deelname verzekerd van ruim 50.000 euro prijzengeld. Een tennisser van zijn kaliber kan dankzij die inkomsten nieuwe stappen in zijn loopbaan zetten.

"Alles voelt nu als een bonus", zegt Griekspoor. "Ik kan bovendien nu nog drie dagen trainen en dat is uiteindelijk nog best oké qua voorbereiding. Nogmaals, het voelt als een enorme opluchting om hier te zijn. Alle inspanningen van de afgelopen maanden, dag in, dag uit, zijn gelukkig niet voor niets geweest."