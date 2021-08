Red Bull verlengt contract Pérez met één jaar

Sergio Pérez is ook volgend seizoen de ploeggenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De 31-jarige piloot uit het Mexicaanse Guadalajara heeft zijn handtekening gezet onder een vernieuwd éénjarig contract.

Begin dit jaar maakte Pérez zijn debuut bij de renstal. De overstap van Racing Point naar het team van Verstappen viel hem aanvankelijk zwaar. "Het is alsof ik in een nieuwe raceklasse rijd", zei hij daar eerder dit jaar over.

Na vijf Grands Prix had hij evenwel de smaak te pakken. In Azerbeidjan greep hij de overwinning. In de daaropvolgende GP, die van Frankrijk, finishte hij als derde.

"Ik ben heel blij dat ik bij een geweldig team als Red Bull kan doorgaan in het nieuwe tijdperk van de Formule 1", zinspeelde Pérez op de ingrijpende veranderingen aan de auto's volgend seizoen. "Iedereen begint volgend jaar vanaf nul met de nieuwe regels, dus mijn enige doel is met Red Bull vooraan te rijden."

Zeer gerespecteerd

"Checo wordt zeer gerespecteerd. Zijn ervaring en rijkunsten zijn van onschatbare waarde in onze strijd om de wereldtitel", aldus teambaas Christian Horner. "We zijn onder de indruk van zijn prestaties in de eerste seizoenshelft."

Verstappen heeft een contract tot eind 2023 bij Red Bull. Hij won al vijf races dit jaar en had de leiding in het kampioenschap riant in handen, maar door een uitvalbeurt in de Britse Grand Prix en een slecht resultaat in Hongarije is hij teruggevallen naar de tweede plaats achter Lewis Hamilton van Mercedes.