Conference League: Feyenoord naar Praag, AZ treft Cluj en Vitesse loot Spurs

AZ, Feyenoord en Vitesse weten hun tegenstanders voor de groepsfase in de gloednieuwe Conference League. Bij de eerste loting voor de nieuwe Europese competitie werd Feyenoord gekoppeld aan Slavia Praag, FC Union Berlin en Maccabi Haifa uit Israël.

Vitesse zit in een mooie groep met het Engelse Tottenham Hotspur, Stade Rennais (Frankrijk) en NS Mura uit Slovenië. In groep D speelt AZ tegen het Roemeense CFR Cluj, FK Jablonec (Tsjechië) en Randers FC uit Denemarken.

Finale in Albanië

De groepswinnaars gaan door naar de laatste zestien en de nummers twee komen in een tussenronde terecht waarin ze spelen tegen de nummers drie uit de Europa League. De eerste wedstrijden in de groepsfase zijn op donderdag 16 september.

De finale wordt op 25 mei in het Air Albania Stadion in de Albanese hoofdstad Tirana gehouden. De winnaar plaatst zich automatisch voor de Europa League in het volgende seizoen.