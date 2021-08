Van der Poel zet streep door Benelux Tour vanwege rugproblemen

Mathieu van der Poel gaat maandag niet van start in de Benelux Tour. Hij zou zijn titel verdedigen in de zevendaagse rittenkoers door Nederland en België, maar zijn ploeg meldt dat hij te veel last heeft van zijn rug. "Daardoor kon hij niet optimaal trainen in de afgelopen weken. De Benelux Tour komt te vroeg", aldus Alpecin-Fenix.

Of de rest van zijn seizoen ook in het water valt, is nog niet duidelijk. "Zijn trainings- en wedstrijdschema voor de komende maanden zal gemaakt worden aan de hand van zijn herstel. Op dit moment is er geen reden om te twijfelen aan zijn deelname aan de WK (op de weg) en Parijs-Roubaix."