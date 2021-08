Slechtziende paralympiër in atletendorp aangereden door zelfrijdende bus

Judoka Aramitsu Kitazono (wit) in actie op de judomat - AFP

De Japanse judoka Aramitsu Kitazono is in het atletendorp van de Paralympische Spelen in Tokio zwaargewond geraakt. De slechtziende sporter werd door een zelfrijdende bus aangereden en is met hoofdletsel en beenverwondingen zijn opgenomen in de kliniek van het dorp. Er waren wel twee opzichters aanwezig in de bus, maar die grepen niet in. Volgens een lokale krant dacht het tweetal dat Kitazono wel zou stoppen.

Bussen Tokio - ANP

Autofabrikant Toyota heeft de aanrijding bevestigd en in een verklaring gemeld dat het de zelfrijdende bussen voorlopig niet meer in zal zetten. "We betuigen onze diepe spijt aan degene die gewond is geraakt en werken volledig mee met de politie in deze ongelukkige zaak", aldus de Japanse autofabrikant. Kitazono zou zaterdagnacht in actie komen op de Paralympische Spelen in Tokio in de klasse tot 81 kilogram.