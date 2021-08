Verstappen moet Bottas voor zich dulden in eerste vrije training

In de aanloop naar de eerste van zijn twee 'thuisraces' in de Formule 1 heeft Max Verstappen vrijdag laten zien het zomerreces goed doorgekomen te zijn. Tijdens de eerste vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps klokte de coureur van Red Bull de tweede tijd.

Met zijn 1.45,363 hoefde hij alleen de Mercedes van Valtteri Bottas voor zich dulden: 1.45,199. Verstappen reed in de ochtenduren veertien rondes.

Hamilton op boordradio

Op het circuit in Wallonië, vermaard vanwege de 102,2 meter hoogteverschil, was het gissen naar het antwoord op de vraag hoe Lewis Hamilton de weken tussen het eerste en tweede gedeelte van het seizoen was doorgekomen. De Britse leider van het klassement was over de boordradio weinig vleiend over zijn bolide en een aantal medecoureurs.

Zijn toorn richtte zich vooral op Nicholas Latifi. De Canadees van Iraanse komaf reed lelijk in de weg op het moment dat Hamilton bezig was zijn snelste ronde neer te zetten. Hamiltons tweede poging om een tijd op de klokken te zetten werd gedwarsboomd door een regenbuitje. Met 1.41,252 heeft de Brit het baanrecord nog altijd stevig in handen.

De Belgische Grand Prix zal dit weekeinde zal waarschijnlijk worden gekenmerkt door de weersomstandigheden: zowel voor zaterdag als zondag wordt zware neerslag verwacht.

Vrijdagmiddag volgt de tweede vrije training.