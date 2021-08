Verstappen crasht, maar rijdt wel snelste tijd in tweede vrije training Spa

Niet alleen parkeerde Verstappen zijn bolide in dezelfde bocht waar eerder Ferrari-rijder Charles Leclerc in de bandenstapel waarmee VT2 vroegtijdig werd afgeblazen, hij tekende een stief kwartiertje voor het abrupte einde ook voor de snelste tijd tijdens de middagsessie.

In de ochtendsessie moest Verstappen nog zijn meerdere erkennen in Bottas: 1.45,363 om 1.45,199. De grote tegenvaller van die matineuze training was Hamilton. De Brit, met 1.41,252 nog altijd houder van het baanrecord op de piste met 102,2 meter hoogteverschil, werd tijdens zijn poging een snelle tijd neer te zetten gedwarsboomd door Nicholas Latifi.

De Canadees van Iraanse komaf keek niet in zijn spiegels toen Hamilton hem wilde passeren. De Brit ging van het gas en klokte daardoor slechts de achttiende tijd.

Voorteken

De crash van Verstappen was een slecht voorteken. Twee keer eerder dit seizoen, op Silverstone en op de Hungaroring, had hij ook al een aanvaring en veel schade aan zijn RB168. Op basis daarvan wacht Verstappen later dit jaar nog een gridstraf, vermoedt hij zelf.

"Er zit nu net een nieuwe, derde motor in de wagen", vertelde hij in de aanloop naar de vrije training. "Als de komende maanden zal blijken dat er nogmaals een nieuwe motor in moet, volgt onherroepelijk een straf. We zijn aan het uitzoeken welke Grand Prix daar een optie voor is. Want je wilt natuurlijk niet achteraan starten op een Grand Prix waar je amper kunt inhalen."

'Niet erg positief'

Verstappen noemt de huidige reglementen in de Formule 1 eufemistisch 'niet erg positief'. De Red Bull-coureur: "Als iemand je aanrijdt en je hebt schade is dat al niet fijn. Maar met de huidige regels mag je niet straffeloos nieuwe onderdelen pakken. De mogelijkheden zijn heel gelimiteerd. Bij de Formule E gaat het er heel anders aan toe. Daar zijn ze veel soepeler als je buiten je schuld om schade oploopt. Misschien moeten we die kant op. Het zou toch wel heel vervelend zijn als gridstraffen de doorslag geven tijdens het kampioenschap."

Straffeloos

Als blijkt dat Verstappen zaterdag de beschikking moet hebben over een nieuwe versnellingsbak, mag Red Bull die straffeloos vervangen.

Wie dit weekeinde niet aan een straf ontkomt, is Valtteri Bottas. Evenals Lance Stroll veroorzaakte de Fin in Hongarije een startcrash, waarmee hij zich bij voorbaat verzekerd weet van een gridstraf van vijf plaatsen.