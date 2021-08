Een kraanwagen is aan het einde van de ochtend tegen een spoorbrug in Maastricht gereden. Hierdoor is de brug - een rijksmonument - gedeeltelijk ingestort. De schade is aanzienlijk.

Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De bestuurder van de kraanwagen bleef volgens 1Limburg ongedeerd. De omgeving van de brug is afgezet.

De spoorbrug is gebouwd tussen 1854 en 1856 en was onderdeel van de spoorlijn Maastricht-Hasselt. De brug wordt al enige tijd niet meer gebruikt.