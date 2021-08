Pittige Europa League-loting PSV: Monaco, Real Sociedad en Sturm Graz

PSV heeft het bij de loting in Istanbul voor de groepsfase van de Europa League niet getroffen. De ploeg van Roger Schmidt moet het opnemen tegen AS Monaco (de nieuwe club van spits Myron Boadu), Real Sociedad en Sturm Graz.

De groepswinnaars gaan door naar de laatste zestien, nummer twee komt in een tussenronde terecht en treft daarin een nummer drie uit de Champions League, terwijl de club die als derde eindigt z'n Europese campagne vervolgt in de Conference League.

De eerste wedstrijden in de groepsfase zijn op donderdag 16 september. De finale staat gepland voor woensdag 18 mei 2022 en zal gespeeld worden in het Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla.

Teleurstellende 0-0

PSV was in de Europa League terechtgekomen na de teleurstellende 0-0 van afgelopen dinsdag tegen Benfica, waardoor de ambitieuze Eindhovenaren plaatsing voor de Champions League misliepen.

Ook vorig seizoen kwam PSV uit in de Europa League. De Brabantse formatie overleefde de groepsfase, maar werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Olympiakos Piraeus. De 2-1 thuiszege was na de 4-2 uitnederlaag te weinig om door te mogen bekeren.

Om 13.30 uur volgt de loting voor de nieuwe Conference League, met de Nederlandse vertegenwoordigers AZ, Vitesse en Feyenoord.