Hockeyer Billy Bakker (32) zet punt achter lange loopbaan

Hockeyer Billy Bakker (32) zet een punt achter zijn lange loopbaan. Hij stopt zowel bij zijn club Amsterdam als Oranje.

Bakker speelde 233 interlands voor Oranje: hij won een zilveren olympische medaille, werd twee keer tweede van de wereld en drie keer Europees kampioen.

Bakker speelde veertien seizoen in het eerste elftal en werd twee keer landskampioen met Amsterdam.

Besluit al genomen

"Ongeacht het resultaat had ik al besloten te stoppen na de Olympische Spelen. Ik was altijd bezig met hockey. Het voelt heel apart om dat nu niet te zijn, maar bevalt de afgelopen paar weken goed. Ik weet natuurlijk niet hoe dat over een tijdje is, want ik vind het spelletje nog steeds erg leuk", aldus Bakker.