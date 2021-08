Van Gaal haalt Bergwijn en Dumfries bij selectie, geen Van de Beek in Oranje

Louis van Gaal tijdens zijn eerste persconferentie als nieuwe bondscoach - ANP

Bondscoach Louis van Gaal heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Denzel Dumfries en Steven Bergwijn ontbraken in de voorselectie, maar zitten nu wel bij de selectie van Van Gaal. Donny van de Beek (Manchester United) en Remko Pasveer (Ajax) zijn afgevallen. Guus Til (Feyenoord) en keeper Joël Drommel (PSV) maken ook deel uit van de selectie. Til speelde in 2018 één interland, maar werd daarna niet meer opgeroepen. Liverpool-verdediger Van Dijk maakt zijn rentree in de selectie na lange afwezigheid vanwege een zware knieblessure. Ajacied Devyne Rensch en Feyenoorder Tyrell Malacia maken hun debuut in de selectie van Oranje. Bekijk hieronder de selectie van het Nederlands elftal.

Doelman Maarten Stekelenburg zich al afgemeld voor het Nederlands elftal en Jasper Cillessen is door een blessure er niet bij. Stekelenburg was, mede door de afwezigheid van Cillessen, tijdens het EK afgelopen zomer nog eerste keeper, maar heeft nu bedankt voor Oranje. Geen harde noten Van Gaal heeft naar eigen zeggen geen harde noten hoeven kraken om zijn definitieve selectie rond te krijgen. "Nee, ik volg altijd mijn visie. Ik bespreek dat met mijn assistenten en dan neem ik mijn beslissing", aldus de bondscoach. De keuze voor Bergwijn vergroot volgens Van Gaal zijn tactische mogelijkheden. "Hij heeft wel wat laten zien (bij zijn club Tottenham Hotspur, red.). Hij vergroot de mogelijkheden om 4-3-3 te spelen." Overigens wilde Van Gaal nog niet prijsgeven of hij definitief voor het 4-3-3-systeem kiest.

Van Gaal benoemde ook een bijzondere rol voor Marten de Roon, die wel is geselecteerd ondanks dat de middenvelder in de Serie A nog een schorsing van vier duels uitziet. "Sommige spelers spreken in de kleedkamer de taal van de trainer", legde Van Gaal uit. De bondscoach vertelde dat hij bij enkele spelers zijn vuistregel - niet spelen betekent geen Oranjeselectie - heeft losgelaten. "De Roon vormt in deze selectie een uitzondering, net zoals dat ook een beetje voor Donyell Malen geldt."

WK-kwalificatiewedstrijden Het Nederlands elftal neemt het op 1 september op tegen Noorwegen in de strijd om WK-kwalificatie. Het is de eerste keer na het teleurstellende EK dat het Nederlands elftal weer bij elkaar komt. Van Gaal zal in de wedstrijd tegen Noorwegen niet kunnen rekenen op Matthijs de Ligt. De verdediger is geschorst.