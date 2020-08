Voorlopige uitslag verkiezingen Wit-Rusland: grote zege president Loekasjenko

Een lange rij bij een stembureau in Minsk - EPA

In Wit-Rusland zijn de stembureaus gesloten bij de presidentsverkiezingen waarvan de uitkomst zeer ongewis is. Volgens een eerste exitpoll heeft president Loekasjenko 79,7 procent van de stemmen gekregen. Oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja zou slechts 6,8 procent van de stemmen hebben behaald. In een voorlopige uitslag van de Centrale Kiescommissie krijgt Loekasjenko zelfs ruim 82 procent van de stemmen toebedeeld. De hele middag stonden er bij de stembureaus op veel plekken lange rijen, ook nog op het moment dat de stembureaus dichtgingen. Veel mensen hebben dus niet kunnen stemmen. Ook bij de Wit-Russische ambassade in Den Haag hebben zo'n tweehonderd mensen vergeefs gewacht om hun stem te kunnen uitbrengen. Demonstraties aangekondigd De oppositie heeft opgeroepen om vanavond opnieuw te demonstreren tegen Loekasjenko, de man die het land al 26 jaar regeert. Anders dan bij vorige verkiezingen is onzeker wat er gaat gebeuren. Afgelopen weken ging in de campagne veel aandacht uit naar Tichanovskaja, de vrouw van een populaire blogger die zelf in de gevangenis zit. Ze was tot voor kort niet politiek actief, maar haar verkiezingsbijeenkomsten trokken tienduizenden aanhangers. Het is in Wit-Rusland ongebruikelijk dat de oppositie zoveel mensen op de been brengt; het regime gebruikt in de regel geweld om dat te voorkomen.

De vraag is nu of Loekasjenko net als in het verleden wegkomt met een vervalste verkiezingsuitslag. Er zijn berichten dat het presidentiële vliegtuig klaarstaat om zo nodig direct uit Minsk te vertrekken. Veel mensen in Wit-Rusland hebben schoon genoeg van de onderdrukking, de aanhoudende economische crisis die nog is verergerd door de coronapandemie. Loekasjenko bagatelliseert het virus en weigert maatregelen ertegen te nemen. Na het uitbrengen van zijn stem liet Loekasjenko vanochtend dreigende taal horen. "Wie provoceert, kan eenzelfde antwoord verwachten", zei hij. "Wie de regering omver wil werpen, zaken wil vernielen, mensen wil aanvallen of verwonden, wie verwacht dat ik me tegenover iemand zal vernederen: vergeet het, dat gaat niet gebeuren."

President Loekasjenko bij het uitbrengen van zijn stem - AFP

Er waren vandaag overal politiemensen en militairen op de been en internet is grotendeels platgelegd. Veel mensen werden opgepakt door anti-terrorisme-eenheden, vaak zonder dat ze te horen kregen waarom. Bij de Wit-Russische ambassade in Moskou demonstreerden vanavond al honderden mensen. "Ga weg!", scandeerden zij. De vrees bestaat dat de demonstraties die vanavond in Minsk worden verwacht met harde hand zullen worden neergeslagen, maar er wordt ook rekening mee gehouden dat het leger de kant van de oppositie kiest.

In Minsk waren vandaag veel militairen op de been - AFP