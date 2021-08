Minister Kaag: aanslagen Kabul triest en verschrikkelijk

Minister Kaag vindt de aanslagen van gisteren in Kabul verschrikkelijk. Ze sprak vanochtend van "een trieste dag en een heel slecht teken". Kaag hoopt niet dat dit "een nieuw hoofdstuk in Afghanistan" wordt van aanslagen.

De demissionaire minister van Buitenlandse Zaken wees erop dat bij de aanslagen van gisteren niet alleen burgers zijn omgekomen, maar ook Amerikaanse militairen. Volgens haar is een eerbetoon aan de Amerikanen op zijn plaats. "Zij hebben in de vuurlinie gestaan om alle evacuaties mogelijk te maken, ook van Nederland." Volgens Kaag zijn bij de aanslagen waarschijnlijk geen Nederlanders gedood, maar ze kan het vanwege de chaos niet uitsluiten.

'Makkelijke vraag, maar antwoord lastig'

Nederland stopte gisteren op dringend advies van de VS met evacuaties. Kaag zei nog eens dat ze niet weet hoeveel mensen in Afghanistan zijn achtergebleven die in aanmerking kwamen om naar Nederland te worden gebracht. "Het is een makkelijke vraag, maar het antwoord is lastig. We hebben lijsten, maar ik kan niet één getal noemen."

Ze voegde eraan toe dat Nederland nog steeds probeert om in de toekomst mensen naar Nederland te halen. Het kabinet werkt daarin samen met de Duitsers, Britten en Fransen. "We zijn in afwachting wie het vliegveld beveiligt, en of er weer vluchten mogen landen."

Evaluatie van de evacuaties

Op de vraag of het kabinet niet eerder met de evacuaties had moeten beginnen, antwoordde Kaag dat er nog een goede evaluatie moet komen en dat Nederland in verhouding tot andere Europese landen "een mooie inzet" heeft gepleegd. "Maar het is nooit genoeg als je kijkt naar de aantallen, de snelle verslechtering ter plekke en de bijna onmogelijke deadline waar we tegen moesten vechten."

Het kabinet bekijkt verder hoe het Afghanistan kan bijstaan met humanitaire hulp. "Als steun stopt, heeft dat enorme gevolgen voor Afghanistan en ook voor de rest van de regio", zei Kaag.