Laatste evacuatievlucht aangekomen op Schiphol, honderden evacués in Kabul afgebeld

Rond 13.40 uur is op Schiphol de laatste vlucht van Defensie geland met evacués uit Afghanistan. Aan boord waren 87 Nederlandse passagiers.

Mogelijk komen later vandaag of in het weekend Nederlandse diplomaten en militairen terug. Zij hielpen de afgelopen weken bij de evacuaties uit de Afghaanse hoofdstad.

Afgebeld

Gisteren vertrok de laatste Nederlandse evacuatievlucht. Het is niet gelukt alle mensen die op evacuatielijsten stonden mee te nemen. Zo konden 200 mensen die gisternacht in bussen onderweg waren naar een Nederlandse evacuatievlucht uit Kabul op het laatste moment toch niet mee. Reden was de verslechterende veiligheidssituatie bij het vliegveld, waar korte tijd later aanslagen werden gepleegd.

De mensen hadden te horen gekregen dat ze op een evacuatielijst stonden, maar hun bussen keerden onverrichter zake om. Ze zijn afgebeld door Nederlandse diplomaten, melden bronnen aan de NOS. Van de meeste mensen is bekend waar ze zijn en hoe het met ze is. Met veel van hen schijnt nog wel contact te zijn.

Minister Bijleveld van Defensie zei vanochtend dat van de 67 tolken die nog op evacuatielijsten stonden, ongeveer de helft nog in Afghanistan zit. De rest is naar Nederland gebracht.

8500 aanmeldingen

De afgelopen weken hebben naar verluidt zo'n 8500 mensen zich gemeld bij het Nederlandse ambassadepersoneel in Afghanistan om in aanmerking te komen voor evacuatie naar Nederland. Ze deden een beroep op de verruiming van het toelatingsbeleid die de Tweede Kamer tien dagen geleden afdwong bij het demissionaire kabinet.

Aanvankelijk mochten alleen Afghaanse tolken en hun gezinnen naar Nederland komen. Onder druk van de Tweede Kamer werd dat verruimd naar mensenrechtenactivisten, journalisten, fixers en medewerkers van militairen. Het is nog niet bekend hoeveel van de 8500 mensen daadwerkelijk recht hadden op evacuatie en welke namen op vertreklijsten zijn gekomen.

2500 evacués

Sinds de machtsovername van de Taliban, namen Nederlandse vliegtuigen meer dan 2500 mensen mee. Van hen hadden 1600 mensen als eindbestemming Nederland, liet het kabinet gisteren weten.