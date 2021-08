Weer miljoenenverlies Schiphol: minder passagiers, meer vracht

Door het veel lagere aantal passagiers heeft Schiphol Group in de eerste helft van dit jaar 158 miljoen verlies geleden. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van het moederbedrijf van Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Lelystad Airport en de mede-eigenaar van Eindhoven Airport.

In dezelfde periode vorig jaar noteerde Schiphol Group nog een verlies van 246 miljoen euro. In 2019, voor de coronacrisis, werd er in het eerste half jaar een winst van 133 miljoen euro gemaakt.

Op luchthaven Schiphol reisden 5,6 miljoen passagiers. Een afname van 57 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de eerste zes maanden van 2019 reisden er nog 34,5 miljoen mensen via luchthaven Schiphol. Het volume aan vracht is wel bijna 28 procent hoger dan in 2020.

Op de luchthavens van Eindhoven (-74,4 procent en Rotterdam (-79,8 procent) is de afname van het aantal passagiers nog een stuk groter.

"In 2021 zien we tot nu toe herstel, maar minder dan we hadden verwacht", zegt Schiphol-topman Dick Benschop. "Door de hogere vaccinatiegraad en de geleidelijk minder strenge reisbeperkingen zijn we gematigd positief over de rest van het jaar."

Wat betreft passagiersaantallen verwacht de luchthaven niet voor 2024 weer terug op het niveau van 2019 te zijn.