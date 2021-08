Eredivisie Vrouwen gaat beginnen: nieuwe opzet, nieuwe club én nieuwe talenten

Lynn Wilms, Anna-Lena Stolze en Kika van Es vieren een goal tijdens de kampioenswedstrijd van FC Twente tegen ADO Den Haag - Pro Shots

Met FC Twente als landskampioen, PSV en Ajax als belangrijkste uitdagers en Feyenoord als opvallende nieuwkomer gaat vandaag een nieuw seizoen van de Eredivisie Vrouwen van start. Negen ploegen maken deel uit van de competitie die dit seizoen een nieuwe opzet kent. Wie gaan om de titel strijden, op welke speelsters moeten we letten en wat is de opvallende overeenkomst tussen de negen trainers in de Eredivisie Vrouwen? Vier vragen over het nieuwe seizoen aan oud-international en voetbalanaliste Leonne Stentler.

Gaat de strijd om de landstitel dit seizoen weer tussen FC Twente, PSV en Ajax? "Jazeker, maar de situatie is wel anders dan vorig jaar. Toen was Twente niet echt een favoriet qua transfers en begroting. Nu heeft de club vanaf het begin een stabiele selectie. Lynn Wilms is weliswaar vertrokken, maar ze hebben hun doelpuntenproductie kunnen behouden." "Ze zijn aanvallend heel sterk en creatief, dat hebben we ook al kunnen zien in de voorronde van de Champions League. Belangrijkste nieuweling is de coach, Robert de Pauw, die de naar VfL Wolfsburg vertrokken Tommy Stroot opvolgt. Hij moet zich nog wel bewijzen." Bekijk de samenvatting van de 5-3 zege van FC Twente in de voorronde van de Champions League tegen Spartak Subotica.

"Bij PSV, de nummer twee van vorig seizoen, hebben ze de meeste tijd nodig om tot hun beste elf te komen, verwacht ik. Joëlle Smits is vertrokken naar VfL Wolfsburg, daarmee verlies je 23 goals. En Aniek Nouwen is naar Chelsea verkast." "PSV heeft wel scorende middenvelder Desiree van Lunteren overgenomen van Ajax en Maruschka Waldus is er ook bijgekomen. De club kent de meeste veranderingen dus het moet allemaal nog wel in elkaar vallen."

Vijf speelsters op wie we moeten letten Esmee Brugts (18, PSV) - "Ze viel vorig seizoen al op, heeft het label van een groot talent en komt dit seizoen zeker bovendrijven. Een smaakmaker." Liz Rijsbergen (19, ADO Den Haag) - "Onnavolgbare buitenspeelster, niet te stoppen maar ook een beetje druistig. Maar dat is logisch op die leeftijd." Romée Leuchter (20, Ajax) - "Opvallende transfer, ze heeft het bij PSV goed gedaan. Maar ze krijgt te maken met veel druk: ze moet de doelpunten maken." Emmeke Henschen (18, VV Alkmaar) - "Een heel goede verdedigster, die na dit seizoen niet meer in Alkmaar zal spelen, verwacht ik." Fenna Kalma (21, FC Twente ) - "Sterke aanvalster die het dit seizoen al liet zien in de Champions League-voorronde. Ze zal dit jaar wel losgaan,"

"Ajax had vorig seizoen veel moeilijkheden met scoren en was wisselvallig. Ze hebben fantastische, ervaren spelers als Stefanie van der Gragt en Sherida Spitse, maar bereikten hun potentieel niet. Dit seizoen zal dat toch echt moeten gebeuren." "Ik vind het bizar hoe weinig commotie er in Amsterdam was dat ze vorig seizoen de Champions League zijn misgelopen doordat ze derde werden. Maar ze hebben wel een goede voorbereiding gehad. Romée Leuchter, overgekomen van PSV, scoort er bijvoorbeeld lustig op los."

Wat kunnen we van debutant Feyenoord verwachten? "Ik ben Rotterdamse, dus ik kijk heel erg uit naar Feyenoord. We hebben jarenlang geroepen dat ze erbij moeten komen. Maar Rotterdam mag nog niet te veel verwachten van Feyenoord. Ze beginnen met een achterstand en hebben niet het budget van de andere grote clubs." "Het team is heel aardig, met veel speelsters uit de beloften. Maar of die eredivisiewaardig zijn? Daarnaast hebben ze wel speelsters aangetrokken als Pia Rijsdijk (Napoli), Samantha van Diemen (Ajax), Maxime Bennink en Cheyenne van den Goorbergh (beiden PEC Zwolle)." "Ik heb Feyenoord al zien spelen en het zag er leuk uit. Maar het zou knap zijn als ze dit seizoen kunnen meekomen in de middenmoot." In maart spraken we Manon Melis, coördinator vrouwenvoetbal bij Feyenoord, over de entree van de Rotterdamse club.

De Eredivisie Vrouwen kent dit seizoen een nieuwe opzet, waarbij de kampioenspoule is vervallen. Is dat een verbetering? De negen clubs gaan drie in plaats van twee keer tegen elkaar spelen. De play-offs om de titel zijn vervallen en er komen periodetitels. De winnaars daarvan gaan strijden om de Eredivisie Cup, die tot dit seizoen een bijzonder ingewikkelde opzet kende. "Voor het eerst is de opzet van de Eredivisie Cup een beetje te begrijpen", lacht Stentler. "We willen dat de clubs onderin ook meegaan met de ontwikkeling van de topclubs. En dat is moeilijk als je als club steevast in de B-poule terechtkomt. Dan is het lastig om de sponsors warm te houden. Dus het is goed dat alle clubs nu mee blijven doen in de reguliere competitie."