Wekdienst Tokio: zilver en brons voor baanwielrensters, tennissers van start

Wekdienst Tokio Dag 3 - NOS

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen paralympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse paralympiërs. De derde dag van de Paralympische Spelen is voor Nederland begonnen met een zilveren medaille. Alyda Norbruis zorgde voor de tweede medaille in het baanwielrennen. De 32-jarige Norbruis, in Rio goed voor twee keer goud, eindigde op de 500 meter tijdrit (met een tijd van 39,002) achter de Australische Amanda Reid. Voor Norbruis was het haar laatste optreden als renster. Caroline Groot, die ook de 500 meter tijdrit reed maar dan in een andere klasse, veroverde de bronzen medaille. De 23-jarige renster snelde in een tijd van 35,599 naar de meet, op nog geen honderdste van een zilveren plak. Bruinsma wisselt 400 meter voor 50 meter Ook zwemster Liesette Bruinsma liet weer van zich horen. Bruinsma, die donderdag zilver pakte op de 400 meter vrije slag, kwalificeerde zich in de series voor de 50 meter vrije slag voor de finale. Bruinsma tikte aan in 30,26 en ging als vierde naar de finale. De eindstrijd is om 11.00 uur en te volgen via deze livestream. Bekijk in de video's hieronder hoe Norbruis en Groot hun medailles binnenhaalden

Roeien en atletiek zijn ook begonnen in Tokio. In het roeien ging de gemengde dubbeltwee met Annika van der Meer en Corné de Koning het water op. In de series eindigden ze als tweede achter China en daardoor moeten zij zaterdag via de herkansingen proberen een finaleplaats af te dwingen. In het atletiektoernooi opende Nienke Timmer het bal voor Nederland op de 100 meter. In de heat eindigde ze als vijfde in een tijd van 15,68, genoeg voor een plaats in de finale. Daarin sprintte Timmer naar een tijd van 15,49. Haar beste tijd van het seizoen en goed voor de zevende plek. Rolstoelbasketbalsters weer in actie Ook de rolstoelbasketbalsters kwamen weer in actie. Donderdagmiddag verloor de ploeg nog van China, veertien uur later mochten de basketbalsters alweer aantreden tegen Algerije. De ploeg had alle ruimte om de nederlaag weg te spoelen en won met maar liefst 109-18. Mariska Beijer was goed voor 33 punten.

Mariska Beijer in actie tegen Algerije - Reuters

Daardoor staat Nederland nu eerste in de poule en lijkt de ploeg al zeker van de volgende ronde: de eerste vier (van de in totaal vijf) ploegen gaan door. Tot slot verloor tafeltennisster Frederique van Hoof haar tweede wedstrijd in het tafeltennistoernooi. In drie games ging ze onderuit tegen de Hongaarse Zsofia Arly. Verder nog vandaag Naast de finale van zwemster Bruinsma maken de dressuurruiters zich ook op voor de eindstrijd. Om 12.15 uur gaan Rixt van der Horst op paard Findsley en Maud de Reu (Webron) op voor de medailles. Ook het tennistoernooi is inmiddels begonnen, maar vanwege de hitte in Tokio wordt alleen op het overdekte Centre Court gespeeld. Het is momenteel 34 graden in de Japanse hoofdstad. In het tennis zien we het duo Sam Schroder en Niels Vink terug in het dubbeltoernooi. Zij spelen op het Centre Court de vierde partij tegen het Amerikaanse duo Barten/Wagner. Voor Ruben Spaargaren en Maikel Scheffers in het enkelspel is het nog afwachten. De tenniswedstrijden buiten het Centre Court zijn uitgesteld tot 8.30 uur (Nederlandse tijd). Carlos Anker kwam al wel in actie. Hij verloor in twee sets van de Japannar Takashi Sanada.