Wekdienst 27/8: Hoe gaat het met Schiphol? • Van Gaal maakt selectie bekend

Het weer: veel wolkenvelden, af en toe zon en met name landinwaarts een enkele lichte bui. Er staat een frisse noordenwind en het wordt maximaal 18 of 19 graden.

Wat heb je gemist?

De aanslagen op de luchthaven van Kabul veranderen niets aan de plannen van president Biden om zijn troepen voor 31 augustus het land uit te hebben. In een eerste reactie zei de Amerikaanse leider dat hij van plan is de terroristen achter de aanslagen op te jagen, maar dat dat niets uitmaakt voor de exit-strategie.

"Ik zeg de personen die deze aanval uitvoerden en anderen die ons leed willen berokkenen: we zullen jullie niet vergeven, niet vergeten. We zullen jullie opjagen en het jullie betaald zetten", zei de president bij een persgesprek in het Witte Huis.

Bij de zelfmoordaanslagen en een vuurgevecht dat daarop volgde zijn volgens officiële cijfers zeker zestig Afghanen omgekomen. Een woordvoerder van de Taliban zegt tegen persbureau Reuters dat onder de Afghaanse doden 28 Talibanstrijders zijn. Ook zeker dertien Amerikaanse militairen sneuvelden, het hoogste dodental voor de Amerikaanse strijdmacht in het land sinds 2011.