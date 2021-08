Van Gaal maakt Oranje-selectie bekend: persconferentie live bij de NOS

Louis van Gaal maakt om 12.00 uur de selectie van het Nederlands elftal bekend, voor het eerst in zijn derde termijn als bondscoach. Zijn persconferentie is rechtstreeks te volgen via een livestream op NOS.nl, in de NOS-app en via de Facebook-pagina van NOS Sport.

De voorselectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen (1 september), Montenegro (4 september) en Turkije (7 september) deed hij twee weken geleden uit de doeken en bestaat uit 25 spelers. Daarbij staan onder anderen Devyne Rensch, Tyrell Malacia en Remko Pasveer, die nog nooit eerder deel uitmaakten van de voorselectie.

Om zich rechtstreeks te kwalificeren voor het WK voetbal van 2022 in Qatar moet Nederland eerste worden in de poule. Via een tweede plaats moet een WK-ticket worden afgedwongen via play-offs. Het is de eerste keer sinds het teleurstellende EK dat het Nederlands elftal weer bij elkaar komt.