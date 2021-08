Nep-enquête lost dubbele moord uit 1976 op

Een 84-jarige Amerikaan is tot twee keer levenslang veroordeeld voor een dubbele moord uit 1976. De politie kreeg door een truc het bewijs in handen om hem te laten veroordelen.

Decennialang was niet duidelijk wie er verantwoordelijk was voor de dood van twee verloofde twintigers uit de staat Wisconsin. Ze waren tijdens een kampeertrip overvallen en vermoord, de vrouw was door de dader bovendien verkracht.

Nieuw dna-onderzoek wees in 2018 uit dat de dader uit één bepaalde familie moest komen. Agenten verzamelden dna-materiaal door het afval van verdachten te doorzoeken of speeksel van koffiekopjes te halen.

Een van de verdachten kwam echter nauwelijks buiten en liet zijn afval niet ophalen. Agenten bedachten daarop een list: ze vroegen Raymand Vannieuwenhoven een tevredenheidsonderzoek over de politie van Oconto County invullen. De envelop daarvoor moest dichtgelikt worden.

Vreemdgegaan

Hoewel zijn advocaat nog betoogde dat het dna zo onwettig was verkregen, oordeelde de rechter dat het bewijsmateriaal toegelaten mocht worden. Vanwege de "verdorven en afschuwelijke aard" van de moorden legde hij tweemaal levenslang op.

Vannieuwenhoven bleef tijdens het proces zijn onschuld volhouden. Volgens zijn dochter was het aangetroffen dna-materiaal alleen bewijs dat hij was vreemdgegaan met het slachtoffer.