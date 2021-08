Feestvreugde in Arnhem na winst op Anderlecht: 'Mooiste wedstrijd van m'n leven'

Na de 2-1 overwinning van Vitesse op Anderlecht en het bereiken van de groepsfase van de Conference League, barstte er een groot feest los in stadion GelreDome. "Ik speelde de beste wedstrijd van mijn leven."

Aan het woord is Maximilian Wittek, de maker van beide Vitesse-doelpunten tegen Anderlecht. "Ik heb nog nooit twee keer in één wedstrijd gescoord als professioneel voetballer. Ik ben blij dat ik het team daarmee heb kunnen helpen en dat we ons doel bereikt hebben."

Trainer Thomas Letsch beaamt dat. "We hebben hiermee een groot doel bereikt, namelijk nog tot het einde van dit kalenderjaar Europees spelen. We hebben vandaag beter verdedigd dan vorige week tegen Anderlecht, daarom hebben we gewonnen."

