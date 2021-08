AZ komt doelpunt tekort tegen Celtic en moet verder in de Conference League

AZ is er niet in geslaagd de groepsfase van de Europa League te bereiken. Na een 2-0 nederlaag op Celtic Park was een 2-1 zege in eigen huis niet voldoende. Voor de Alkmaarders rest nu het hoofdtoernooi van de Conference League, het toernooi waarin ook Feyenoord en Vitesse uitkomen.

De ploeg van Pascal Janssen wachtte na het resultaat van afgelopen week een zware opgave die al na twee minuten nog moeilijker werd. Een snelle aanval over de rechterflank scheurde de AZ-defensie open, Kyogo Furuhashi schoof de bal binnen.

Een paar minuten later was AZ echter alweer terug in de wedstrijd door verdedigend geschutter bij de Schotten. Zakaria Aboukhlal ontfutselde een weifelende Joe Hart de bal en kon in een leeg doel de gelijkmaker binnen tikken.

Al na ruim 25 minuten kwam AZ zelfs op voorsprong en opnieuw werd het daarbij een handje geholpen door Celtic. Verdediger Carl Starfelt kreeg de bal niet onder controle en passeerde zijn eigen doelman.