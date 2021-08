Een tweet en de fans staan op scherp: volgende week meer bekend over ABBA Voyage

Agnetha (71), Benny (74), Björn (76) en Anni-Frid (75) stonden 39 jaar geleden voor het laatst samen in de studio. In 1982 was het afgelopen met de band die een slordige 400 miljoen singles en albums had verkocht en wereldhits scoorde met onder meer Mamma Mia, Dancing Queen, The Winner Takes It All, Gimme! Gimme! Gimme! en natuurlijk Waterloo, waarmee in 1974 het Eurovisie Songfestival werd gewonnen.

Na het uiteenvallen van de band gingen Agnetha en Frida solo verder. Benny en Björn richtten zich op het schrijven en componeren van musicals. In 2005 verschenen de vier voor het eerst weer samen in het openbaar bij de première van de musical Mamma Mia! in Stockholm. En drie jaar geleden kwam naar buiten dat ze voor de eerste keer sinds 1982 weer nieuwe ABBA-nummers hadden opgenomen, maar die nummers bleven sindsdien op de plank liggen.

ABBA-tars

ABBA Voyage moet een sensationele comeback worden, maar dan wel eentje die al in 2016 door het viertal werd aangekondigd. Een nieuw soort entertainment-ervaring, zo klonk het toen al, "die een nieuwe generatie fans in staat stelt ABBA te zien en te horen zoals nog niet eerder is gebeurd".

De grote man achter het project is Simon Fuller, de bekende Britse muziek- en televisieproducer. Hij maakte midden jaren 90 de Spice Girls groot en was jarenlang de manager van Formule 1-coureur Lewis Hamilton. Hij was het die met het idee kwam van de ABBA-tars, levensechte ABBA-hologrammen die op een podium geprojecteerd kunnen worden.

De hologrammen gaan naar alle waarschijnlijkheid oude nummers van ABBA ten gehore brengen tijdens een tournee. Of zij ook de drie tot vijf nieuwe liedjes gaan zingen is niet bekend.

Er is sowieso nog weinig bekend over ABBA Voyage. Voor de fans en andere nieuwsgierigen is het dus wachten op donderdag 2 september, als in Stockholm in de vroege avond een presentatie zal worden gegeven.