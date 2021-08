Twee doelpunten Wittek bezorgen Vitesse plek in groepsfase Conference League

Vitesse heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. Een 2-1 overwinning in eigen huis was na een 3-3 gelijkspel in de heenwedstrijd voldoende om Anderlecht uit te schakelen.

Vitesse kende een droomstart in eigen huis. Maximilian Wittek waagde een poging van afstand en via het been van een Anderlecht-verdediger vloog de bal het doel in.

Joshua Zirkzee probeerde wat terug te doen voor Anderlecht. De Nederlandse aanvaller van de Belgische club zag echter dat Vitesse-doelman Markus Schubert zijn inzet nog net naast het doel wist te tikken.