Feyenoord bereikt groepsfase Conference League ondanks nederlaag in Zweden

Feyenoord heeft zich na een moeizame return tegen het Zweedse Elfsborg geplaatst voor de groepsfase van de Conference League. De ploeg van Arne Slot ging met 3-1 onderuit, maar kon zich de nederlaag permitteren na de 5-0 zege van vorige week in Rotterdam.

Voor Feyenoord begon de weg naar de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi al in de tweede voorronde, meer dan een maand geleden. Nadat het had afgerekend met FC Drita uit Kosovo en het Zwitserse Luzern leek de spanning in de play-offs tegen Elfsborg wel weg na de heenwedstrijd.

In De Kuip sprankelden de Rotterdammers een week geleden, maar van die overtuiging was in Zweden weinig meer te zien. De Rotterdammers begonnen weliswaar energiek, maar het offensief was van korte duur.

Zesde doelpunt voor Til

Aan het einde van de eerste helft zette Johan Larsson de thuisploeg op voorsprong en vijf minuten na rust maakte Alexander Bernhardsson er 2-0 van. Daardoor hadden de Zweden 'slechts' drie doelpunten nodig om er een verlening uit te slepen, maar tien minuten later maakte Guus Til de aansluitingstreffer.