Halsema tijdens lhbti-betoging: 'homo' mag geen scheldwoord zijn

In Amsterdam hebben vanavond ongeveer 600 mensen gedemonstreerd tegen anti-lhbti-geweld. Aanleiding was de brandstichting in een flat, waarbij vorige week vier mensen gewond raakten. De hele achtste verdieping is voorlopig onbewoonbaar.

Het vuur ontstond doordat de regenboogvlaggen die op de gangen hingen waren aangestoken. Ook bij andere woningen met een regenboogvlag was geprobeerd brand te stichten.

De demonstranten droegen een spandoek met de tekst: 'Genoeg is genoeg, veiligheid nu!'. Ze applaudisseerden voor de moskee waar flatbewoners tijdens de brand werden opgevangen.

Ook burgemeester Halsema was aanwezig. In een toespraak zei ze dat de strijd voor vrijheid en gelijkheid overal moet worden geleverd. "Ook in de klaslokalen, de huiskamers, bij maatschappelijke organisaties en bedrijven, op onze pleinen. En overal waar homo nog als scheldwoord wordt gebruikt."

Spagaat

De flateigenaar, stichting Duwo, besloot na de brand dat er in de centrale hal, gangen en liften geen regenboogvlaggen meer mogen hangen vanwege het brandgevaar. "Het geldt ook voor andere vlaggen en vertoningen in het gebouw", voegde een woordvoerder er later aan toe.

Duwo benadrukte acties voor de lhbti-gemeenschap te steunen. "We zitten echt in een spagaat. Aan de ene kant willen we steun bieden voor uitingen, maar we zijn ook verantwoordelijk voor de brandveiligheid."