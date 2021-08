In Spa kijken Verstappen en Hamilton uit naar 'uitdagende' tweede seizoenshelft

Max Verstappen in België - ANP

Hij won dit jaar vijf van de elf races, reed verreweg de meeste ronden aan kop en leidde tot eind juli het wereldkampioenschap. Max Verstappen is de morele winnaar van de eerste seizoenshelft van het Formule 1-seizoen, maar wereldkampioen Lewis Hamilton leidt de dans. Het gaatje biedt perspectief: acht punten. Verstappen is hoe dan ook opgewekt. "Ik heb een fijne vakantie gehad in de Caraïben en heb me in Monaco ook vermaakt met jetskiën. Het is niet verkeerd om even een paar weken met andere dingen bezig te zijn dan Formule 1, maar ik ben klaar voor de herstart. Dat was ik na een week al. Je bent als coureur elk weekend klaar om in de cockpit te stappen." De twaalfde F1-race van het seizoen vindt plaats op Verstappens favoriete circuit: Spa-Francorchamps, in de Ardennen. "Een heerlijke baan met pijlsnelle bochten en hoogteverschillen. Een uitdagend circuit waar je als coureur echt merkt hoe snel F1 is en hoeveel grip je hebt in de bochten. Langzame bochten zijn veel saaier."

De Raidillon-bocht op het circuit van Spa - ANP

De Grand Prix van België vormt de aftrap van de tweede seizoenshelft en Verstappen aast op eerherstel. "Het is uiteraard ons doel om de stand in het WK recht te zetten", zegt de 23-jarige Nederlander. "De sfeer in het team is prima. We hebben veel goede races achter de rug en zijn competitief. De auto is veel beter dan vorig jaar en we kunnen echt vechten met Mercedes." 'We konden er weinig aan doen' Niettemin begon de zomerstop voor Verstappen met een flinke kater. "We hebben natuurlijk twee matige resultaten gescoord", verwijst hij naar tumultueuze races in Engeland en Hongarije. Op Silverstone schoot Verstappen na een touché met Hamilton volgas in de banden. Op de kletsnatte Hungaroring leidde een inschattingsfout van Valtteri Bottas (Mercedes) tot een carambole in de eerste bocht. Verstappen wist in Hongarije met een gehavende auto nog als negende te finishen, maar liep averij op in de WK-strijd. Zijn analyse is glashelder. "Het ging niet volgens plan en liep verkeerd af, maar we konden er zelf weinig aan doen." Kansen voor revanche zijn er volop: de F1 werkt een zogenoemde 'triple header' af: drie GP's in drie weekends. Eerst Spa, daarna de oranjezee Zandvoort en vervolgens Ferrari-pleisterplaats Monza. Bekijk in de carrousel de ontwikkeling in de WK-stand en de topvijf:

Verstappen maakt iets unieks mee: twee thuisraces op rij. "Twee weekends veel oranje op de tribunes, dat is heel mooi. Zandvoort wordt interessant. Het is een heel cool circuit. Ik won er een Formule 3-race en reed er al een paar 'showruns' met oude Formule 1-auto's, maar ik denk dat het in de huidige generatie F1-auto's echt een heel erg snelle baan is." Toch leeft de Dutch GP nog niet echt voor de Red Bull-rijder. "Ik heb niet in de simulator gezeten voor Zandvoort. We hebben daardoor nog geen goed beeld van het circuit en moeten een beetje gokken, maar na de eerste training weet je doorgaans wel welke kant het op moet qua afstelling van de auto." Veel woorden maakt Verstappen in de Ardennen niet vuil aan Zandvoort. "Ik ben nu bezig met Spa en wil me eerst hier vermaken."

De Belgische grand prix is uitdagend vanwege de weergoden. "Droog en nat gaan elkaar afwisselen. Het wordt onvoorspelbaar en tricky. We moeten de auto een beetje half-half afstellen." Een voorkeur voor een natte of droge race heeft erkend regenrijder Verstappen niet. "Het maakt mij niet uit. Een regenrace levert ook risico's op." Dat de Belgische grand prix opnieuw een titanenduel wordt met Hamilton en Verstappen in de hoofdrol ligt voor de hand, maar het is moeilijk een favoriet aan te wijzen. "Mercedes was erg sterk in laatste twee races. Ze zullen hier ook snel zijn", verwacht Verstappen. "Op rechte stukken zullen we nog wat terrein verliezen. We lopen qua motor en topsnelheid nog steeds een beetje achter, maar het gat is minder groot dan vorig jaar en de auto is veel beter. Daarom zijn we positief."

Lewis Hamilton in België - ANP