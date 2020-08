Verstappen verrast ook zichzelf: 'Deze overwinning zag ik niet aankomen'

"Vorige week had Pirelli (de bandenleverancier in de Formule 1, red) er ook al moeite mee, ze leveren de banden met steeds meer spanning aan. Het zijn net ballonnen nu, het zou me niet verbazen als dat de reden is. Maar ik weet niet of andere teams daar ook zulke problemen mee hebben."

Het antwoord daarop kwam Hamilton, die volmondig erkende dat zijn team veel problemen had met de banden op het circuit van Silverstone. "We hadden niet verwacht zo veel blaren op de banden te krijgen. Hoe dat kan, weet ik nog niet, maar daar zal het team hard aan werken."

Verstappen startte de wedstrijd op de harde band, waarmee hij de eerste pitstop langer kon uitstellen dan de Mercedessen, die op een zachtere band waren begonnen. "Tijdens de eerste rondes op de harde band deden we het goed, maar dan is het de vraag hoe Mercedes het doet op die harde band."

Ongenaakbaar was Mercedes in de eerste vier races van het seizoen, maar dankzij een uitgekiende bandenstrategie won Max Verstappen de Grand Prix van Groot-Brittannië voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Dankzij de uitgekiende strategie kon Verstappen het de Mercedessen voor het eerst dit jaar echt moeilijk maken. Want hoewel Verstappen in de voorgaande vier races drie keer op het podium stond, deed de Red Bull-coureur nooit echt mee om de zege.

Alleen bandenproblemen voor zowel Bottas als Hamilton brachten Verstappen een week geleden op Silverstone dicht bij de overwinning. Van de tweede plaats die hem toen in de schoot werd geworpen kon hij echter nauwelijks genieten.

Dit weekeinde is dat anders, nu hij op eigen kracht de Mercedessen heeft afgetroefd. "Het is ongelofelijk om hier te winnen, het was een perfecte dag."

Op naar Barcelona

Verstappen is Valtteri Bottas dankzij de overwinning voorbijgegaan in de WK-stand en staat nu tweede. Maar of hij over een bolide beschikt die het de Mercedessen structureel moeilijk kan maken, blijft ook voor hem ongewis.

"Volgende week moeten we het maar weer zien in Barcelona, nu moeten we vooral genieten van deze overwinning."