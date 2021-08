Ook kelder, berging of tuin: criteria waterschade voor gift Giro 777 versoepeld

De criteria voor het aanvragen van een gift van Giro 777 voor schade door wateroverlast worden aangepast. Dat laat penningmeester Lodewijk van der Kroft van het Nationaal Rampenfonds (NRF) weten aan 1Limburg.

Het NRF versoepelt de criteria omdat veel gedupeerden van de wateroverlast van vorige maand niet in aanmerking bleken te komen voor de gift van 1000 euro. Vereiste was dat het water tot plinthoogte of hoger heeft gestaan. Een ondergelopen kelder of berging was dus vaak niet genoeg. Dat is nu aangepast.

"Onze intentie was altijd om er een ruimhartige regeling van te maken", vertelt Van der Kroft. "Er waren bijvoorbeeld mensen met waterschade in de kelder, waar de wasmachine, wasdroger of elektrische verbindingen onbruikbaar bleken na de overstroming. Die zouden ook onder de regeling moeten vallen, maar ze kwamen niet in aanmerking voor een vergoeding."

Criteria aangepast

Omdat niet alle gedupeerden in aanmerking kwamen, viel het aantal aanmeldingen lager uit dan verwacht. Er werd rekening gehouden met 8000 aanvragen, maar het bleef bij 1500.

Het NRF heeft de betrokken gemeenten gevraagd om de criteria op hun websites aan te passen. In een aantal gemeenten is dat inmiddels gebeurd.

Dit was de schade na de overstromingen in Valkenburg: