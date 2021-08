Ajax in Champions League gekoppeld aan Sporting Portugal en Borussia Dortmund

"Ik had vooraf niet echt de hoop op een bepaalde club. Dit is een poule waar goede kansen liggen voor ons. Ik hoop dat de stadions straks weer vol zijn."

"Het is een mooie poule", zegt Daley Blind in een eerste reactie. "Borussia Dortmund is een echte topclub. Het is leuk om Donyell Malen tegen te komen. Een Portugese ploeg is altijd lastig, dat hebben we deze week gezien. En Besiktas wordt niet makkelijk daar. Dat kan een heksenketel worden."

De eerste wedstrijden van de groepsronde worden gespeeld op 15 en 16 september. Het exacte speelschema wordt later bekend gemaakt. Er wordt eerst overlegd met de nationale competities. De puzzel is ingewikkelder geworden nu er drie Europese toernooien zijn.

Ajax is bij de loting in Istanbul gekoppeld aan Sporting Clube de Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas.

Eerdere ontmoetingen

Ajax zat in 2012/2013 ook in een Champions League-groep met Borussia Dortmund. De Amsterdammers verloren uit met 1-0 en thuis met 1-4. In de 1995/1996 won Ajax in de kwartfinales van de Champions League van de Duitse ploeg. De finale werd uiteindelijk verloren van Juventus.

Bij Dortmund speelt Malen, die deze zomer de overstap maakte van PSV.

Sporting en Besiktas

De enige Europese ontmoeting met Sporting Clube de Portugal was in 1988. Ajax verloor een tweeluik in de eerste ronde van de UEFA Cup.

In 1993/1994 versloeg Ajax Besiktas in de tweede ronde van het Europa Cup II toernooi.

Bij de Turkse ploeg staan Jermain Lens en de geboren Zaandammer Oguzhan Özyakup onder contract.