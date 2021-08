Laatste Nederlandse vlucht vertrokken uit Afghanistan

De laatste Nederlandse vlucht met ambassadeurs, militairen en evacués is uit Afghanistan vertrokken. Dat meldt demissionair minister Kaag op Twitter. "We leven mee met de mensen die nog niet in veiligheid zijn", schrijft Kaag. "Voor hen heeft ons vertrek ingrijpende consequenties."

Kaag doelt op onder anderen de Nederlanders in Afghanistan die het de afgelopen dagen niet is gelukt om de luchthaven van Kabul te bereiken. Onduidelijk is hoeveel dat er zijn, maar premier Rutte zei vandaag dat het gaat om "een aanzienlijk aantal".

Het aantal mensen dat de afgelopen tijd wél met Nederlandse vluchten is geëvacueerd, is volgens het demissionaire kabinet meer dan 2500. Van hen hadden er 1600 als eindbestemming Nederland.