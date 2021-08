Manchester City schorst linksback Mendy vanwege zedenzaak

Manchester City heeft linksback Benjamin Mendy geschorst omdat hij verdachte is in een ernstige zedenzaak.

De Fransman wordt verdacht van maar liefst vier verkrachtingen en een aanranding. De politie van Cheshire laat weten: "Mendy is in voorlopige hechtenis genomen. Hij moet binnenkort in Chester voor de rechter verschijnen."

De 27-jarige Mendy zou de strafbare feiten hebben gepleegd in de periode van oktober 2020 tot augustus 2021. Manchester City heeft geen reactie gegeven.

In 2017 tekende Mendy bij Manchester City. Sindsdien speelde hij vijftig Premier League-wedstrijden. Hij is tevens tienvoudig international van Frankrijk en werd in 2018 wereldkampioen.

Mendy moet vrijdag 27 augustus voor de rechter verschijnen.