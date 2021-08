Cort Nielsen troeft Bagioli af en pakt tweede ritzege in Ronde van Spanje

De Sloveen van Jumbo-Visma kwam kort in de problemen toen hij met een aantal andere renners onderuit ging in een bocht, 55 kilometer voor de finish. Door zijn ploeggenoten werd hij teruggeloodst naar het peloton, waarin Roglic tussen de andere klassementsmannen finishte.

De Deen Magnus Cort Nielsen heeft na een spannende sprint zijn tweede ritzege geboekt in de Ronde van Spanje. Cort rekende in de staten van Córdoba af met de Italiaan Andrea Bagioli.

In de hitte van Zuid-Spanje, waar het kwik richting de veertig graden steeg, duurde het lang voordat er een kopgroep was gevormd. Onder anderen de Nederlanders Bert-Jan Lindeman en Jetse Bol deden een poging in verschillende groepjes, maar het tempo lag ondanks de temperaturen te hoog om weg te komen.

Ruim tachtig kilometer voor de meet lukte het acht renners samen weg te komen, onder wie Bol. Zij slaagden erin ruim anderhalve minuut voorsprong op het peloton te pakken, maar echt groot werd de marge niet.

Op de twee beklimmingen, de Alto de San Jéronimo en de Alto del 14%, verwijzend naar het maximale stijgingspercentage, viel de kopgroep uit een en liep de marge snel terug.

Viertal renners probeert sprint te voorkomen

De Belg Maxim Van Gils hield het nog het langst vol, maar werd voorbijgereden door vier aanvallers die een poging waagden vanuit het peloton: Giulio Ciccone, Jay Vine, Romain Bardet en Sergio Henao.

Anderhalve kilometer voor de streep werd het kwartet ingerekend, waarna Cort het afmaakte in het sprint.