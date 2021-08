Bijzonder succesvolle dag paralympiërs: vier goud, twee zilver en één brons

Terugblik Tokio - NOS

In onze Terugblik praten we je bij over de prestaties van de paralympische ploeg in Tokio. Wie kwamen er in actie? En hoe staat Nederland ervoor op de medaillespiegel? We werpen ook alvast een blik op wat in de nacht komen gaat. Na een succesvolle start volgt een succesvolle dag, op de tweede dag van de Paralympische Spelen in Tokio heeft de Nederlandse ploeg maar liefst zeven medailles binnengehaald. Vier gouden, twee zilveren en een bronzen medaille worden er toegevoegd aan de medaillespiegel, waardoor Nederland van de achtste plek naar de vijfde plek stijgt in het klassement. Gouden nacht Het begon deze donderdag al vroeg in de nacht toen baanwielrenner Larissa Klaassen met haar piloot Imke Brommer goud won op de 1.000 meter tijdrit. Tegelijkertijd kwalificeerde alle zwemmers van vandaag zich voor de finales later op de ochtend. In de heats sneuvelde al record na record, het beloofde veel goeds voor de finales. Zwemmer Rogier Dorsman zette op de 400 meter vrije slag de medailleregen in door op het hoogste podium te eindigen. Chantalle Zijderveld volgde zijn voorbeeld en won goud op de 100 meter schoolslag, landgenote Lisa Kruger volgde in haar kielzog en pakte het zilver. Ondertussen mocht Liesette Bruinsma ook eremetaal bijschrijven op haar indrukwekkende palmares. Ze won zilver op de 400 meter vrij.

Medaillespiegel DAG 2 - NOS

Daar hield het niet op. Ook voor de dressuurruiters begonnen de Paralympische Spelen en ze gingen voortvarend van start. Amazone Sanne Voets reed een feilloze kür en pakte het goud op het individuele onderdeel. "Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven, hoe hij (Demantur, red.) hier presteert op de toppen van zijn kunnen", reageerde Voets na afloop. "We hebben alles gedaan wat we konden doen in de voorbereiding en op de wedstrijddag moet je het loslaten en vertrouwen hebben. We hebben het fantastisch gedaan." Ruiter Frank Hosmar, die al vijf bronzen paralympische medailles op zak heeft, vervolgde zijn bronzen weg. Net als in Londen (2012) en in Rio de Janeiro (2016) pakte hij ook dit jaar weer het brons bij de individuele kür. Bekijk in de videocarrousel hieronder hoe de paralympiërs hun gouden medailles behaalden.

Ondanks die successen beleefden de rolstoelbasketbalsters en tafeltennisster Kelly van Zon een minder plezierige dag. Na de overwinningen van een dag eerder verloren de rolstoelbasketbalsters hun tweede groepswedstrijd met 45-38 van China. Van Zon verloor eveneens haar tweede poulewedstrijd van de Franse Anne Barneoud met 3-2. Drie dagen op rij? Zal er een derde succesvolle dag komen morgen voor de Paralympische equipe? Wat de zwemmedailles betreft zal het niet zo storm lopen als vandaag. Rond de klok van 03.00 uur vannacht komt Bruinsma als enige zwemster in actie op de 50 meter vrije slag. Op datzelfde moment beginnen voor atlete Nienke Timmer de Spelen met de 100 meter in de klasse T35. De rolstoelbasketbalsters moeten ook weer aan de bak, zij nemen het om kwart over vier vannacht in de groepsfase op tegen Algerije. Kunnen zij zich herpakken na het verlies tegen China? In onze vier livestreams volg je alle prestaties van de paralympiërs in Tokio. Wil je weten welke Nederlandse paralympiërs er nog meer in actie komen? Het volledige programma van de Nederlandse paralympische equipe is te vinden op de website van TeamNL.