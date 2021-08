Opnieuw vechtpartij in het Armeense parlement

Net als gisteren zijn leden van het Armeense parlement elkaar vandaag te lijf gegaan. Er brak een vechtpartij uit nadat oppositieleider Hakobian premier Pasjinian "een liegende populist" had genoemd, meldt de BBC. De voorzitter van het parlement liet daarop verschillende parlementariërs verwijderen door de veiligheidsdienst.

Gisteren ging het mis nadat een politicus van een regeringspartij een aantal oud-ministers van Defensie "verraders" had genoemd. Er werd over en weer met flesjes en andere voorwerpen gegooid. Ook toen grepen beveiligers in.

Bekijk hier de beelden van gisteren: