Zwitserse Reusser wint tijdrit in Ladies Tour en verovert de leiderstrui

Wielrenster Marlen Reusser heeft de tweede etappe in de Simac Ladies Tour, een tijdrit van 17 kilometer, gewonnen. De Zwitserse was een klasse apart op het vlakke parcours rond het Noord-Limburgse Gennep en reed Alison Jackson uit de leiderstrui.

Reusser was binnen na 20.41 en haalde een gemiddelde snelheid van meer dan 49 km/uur. Slechts vier rensters wisten de schade te beperken tot minder dan een minuut. Van hen was Ellen van Dijk met 20.59 het snelste.

Dat Reusser in een tijdrit toeslaat, is niet vreemd. Op de Spelen won ze achter Annemiek van Vleuten en voor Anna van der Breggen het zilver. Zij nemen niet deel aan de Ladies Tour, die nog duurt tot en met zondag.